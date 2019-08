Halo-Serie enthüllt Cortana-Schauspielerin

Im April haben wir herausgefunden, dass Pablo Schreiber (American Gods, Orange is the New Black) der Master Chief in ihrer kommenden Halo-Web-Serie sein wird. Diejenige Person, die Fans nach John sicher am meisten interessiert, ist die von Cortana. In der TV-Serie zu Halo wird Dr. Catherine Halseys KI von Natascha McElhone gespielt, bekannt ist die britische Schauspielerin unter anderem aus Californication, The Truman Show und Ronin. Die Serie wird neben diesen bekannten Gesichtern auch einige brandneue Charaktere einführen, darunter weitere kybernetische Supersoldaten.