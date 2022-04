Halo: Der Master Chief bekommt sein eigenes Kochbuch

HQ

Vor zwei Monaten hat uns die Stimme vom Master Chief aus den Spielen (Steve Downes) aufgeschlüsselt, wie der Supersoldat Chili con Carne zubereiten würde, wenn der Gute denn mal zum Essen kommen würde. Da man weder die Allianz, noch die Banished mit leerem Magen bekämpfen sollte, kündigte der Verlag Insight Editions diese Woche ein offizielles Kochbuch für den intergalaktischen Ego-Shooter an. Auf 192 Seiten findet ihr mehr als 70 werbewirksam eingefangene Rezepte, mit denen ihr bei euren Gamer-Buddies sicher ganz super mächtig Eindruck schinden werdet. In der gebundenen Ausgabe zahlt ihr für das Werk 40 Euro, es erscheint am 16. August.