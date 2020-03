Halo: CE Anniversary wird heimlich zur Master Chief Collection auf dem PC abgefeuert

Update, 04. März 2020, 09:09 Uhr: Da hatte Mike einen guten Riecher. Nur wenige Stunden nach seiner Meldung hat Microsoft die Master Chief Collection auf dem PC mit Halo Anniversary erweitert. Das überarbeitete erste Spiel der Serie ist jetzt auf dem Computer erhältlich.

Originale Meldung:

Es sieht so aus, als ob Halo: Combat Evolved Anniversary kurz vor dem PC-Start steht. Der neue Trailer, der gestern veröffentlicht wurde, ist Grund für diese Annahme, da das Team versucht, uns auf die bevorstehende Rückkehr vom ersten Ausflug des Master Chiefs einzustimmen. Das Video trägt den Namen "Entriegelung des schweigenden Sargs" und wie die Fans unschwer erkennen werden, findet dieses Ereignis zu Beginn des ersten Halo-Spiels (und kurz nach den Ereignissen von Halo: Reach, das Ende letzten Jahres auf dem PC gelandet ist) statt.

Das ist jedoch nicht die einzige Sichtung, die wir gemacht haben. Auf Instagram und Facebook gibt es neue Beiträge, die vage auf etwas unmittelbar Bevorstehendes hinweisen. TrueAchievements hat derweil eine Store-Listung entdeckt und zusammen all diesen Teasern folgt ein langes Update auf Waypoint, dem Blog der Entwickler. Dort schildert 343 Industries mit forensischer Sorgfalt Details zu einer Reihe von Dingen, die während des Tests für die PC-Version optimiert wurden (einschließlich "klassischer" Audio-Sounds, die per Knopfdruck ein- und ausgeschaltet werden können).

Schließlich, und das ist reine Spekulation von unserer Seite, ist Halo: Reach am Dienstag, dem 3. Dezember, auf dem PC abgeworfen worden. In diesem Fall fragen wir uns, ob heute - Dienstag, der 3. März - nicht vielleicht der Tag sein könnte, an dem John 117 wieder zum PC zurückkehrt?

Halo: Combat Evolved Anniversary ist eine aktualisierte Version des ersten Halo-Spiels. Es wurde im November 2011 auf Xbox 360 veröffentlicht, bevor es im November 2014 in die Master Chief Collection auf Xbox One aufgenommen wurde. Wenn das Game schließlich auf dem PC erscheint, wird es Teil der Master Chief Collection werden und im Xbox Game Pass für PC enthalten sein.