Halloween-Event in Destiny 2 gruselt euch drei Wochen lang

Heute Abend beginnt das Festival der Verlorenen in Destiny 2. Die Hüter von Bungies Live-Service-Spiel werden die jährlichen Halloween-Feierlichkeiten bis zum 2. November...

Destiny-Spieler verlieren im Februar Zugang zur Forsaken-Kampagne

am 9. Oktober 2021 um 16:56 NEWS. Von Ben Lyons

In vier Monaten möchte Bungie Destiny 2 mit dem Add-On The Witch Queen erweitern und obwohl das noch eine Weile hin ist, teilen uns die Entwickler bereits mit, was sich...