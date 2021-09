Halloween Kills lässt sich in kultigem Trailer blicken

HQ

Der zwölfte Halloween-Film startet nächsten Monat in den Kinos und Universal feiert die neueste Mordserie von Michael Myers mit der Veröffentlichung eines letzten Trailers. Am 15. Oktober soll der Film nach über einem Jahr Verspätung (wegen der aktuellen COVID-19-Pandemie) endlich ausgestrahlt werden und im kommenden Jahr soll der versprochene letzte Film der Halloween-Reihe - Halloween Ends - Premiere feiern. Dabei ist es in diesem Genre doch ein offenes Geheimnis, dass der Schrecken niemals wirklich endet...

HQ