Halloween erhält Einzug in Hyper Scape

Wie jedes Jahr werden viele Spiele aktuell mit speziellen Halloween-Events ausgestattet und als Live-Service-Produkt lässt sich Hyper Scape, Ubisoft Montreals kostenloser Battle-Royale-Titel, diese Möglichkeit natürlich nicht entgehen. Noch bis zum 3. November dürfen Spieler auf allen Plattformen ins erste, große, saisonale Event des Spiels schlüpfen und exklusive, kosmetische Anpassungsgegenstände, sowie zeitlich begrenzte Spielmodi ausprobieren.

Die Spielwelt von Hyper Scape, Neo Arcadia, wird in diesem Aktionszeitraum übrigens ebenfalls optisch verändert. Da sich die gesamte Karte derzeit im Nachtmodus befindet, werden die Sichtbedingungen erschwert und Hinterhalte beflügelt. Im Modus "Solo Crown Race" erhalten Spieler, die in den ersten Minuten des Spiels ausscheiden, eine zweite Chance, denn sie dürfen aus dem Reich der Toten wiederauferstehen. Ab nächstem Dienstag wird die Stadt in einen dichten Halloween-Nebel gehüllt, während ein brandneuer Team-Modus namens "Dark Haze" eingeführt wird.