Halle Berrys Sci-Fi-Film "Das Mutterschiff" bei Netflix

HQ

Wenn ich für jedes Mal, wenn ein Studio die Produktion eines Projekts abgeschlossen hat und dann in den letzten Jahren entschieden hat, dass es nie das Licht der Welt erblicken würde, einen Nickel hätte, hätte ich drei oder vier Nickel. Es ist nicht viel, aber es ist seltsam, dass es überhaupt passiert ist.

Jüngstes Opfer der Studio-Entscheidungsfindung ist Halle Berrys Science-Fiction-Film The Mothership. Laut Jeff Sneider waren die Dreharbeiten für den Film abgeschlossen, aber Netflix hat sich einfach entschieden, ihn trotzdem zu streichen.

Es ist schwer, in Situationen wie dieser, in denen WB beschloss, die Filme einfach in einem Tresor wegzusperren, anstatt sie zu veröffentlichen, nicht an Coyote vs Acme und Batgirl zu denken. Ein anderes Studio könnte sich theoretisch The Mothership zulegen, aber wenn das Interesse gering bleibt, ist es unwahrscheinlich, dass wir es in absehbarer Zeit sehen werden.