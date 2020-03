Half-Life: Alyx soll Rückkehr des Franchise einleiten und es nicht abschließen

Seit vielen Jahren gibt es einen traurigen Witz darüber, dass der Entwickler Valve unfähig ist, eine Trilogie zu veröffentlichen. Portal 3, Left 4 Dead 3 und natürlich ein famoses Half-Life 3 - Fans würden die Games sofort kaufen, doch beim Entwickler liegen andere Pläne auf dem Schreibtisch. Auf Half-Life: Alyx, das VR-Projekt, das am 23. März veröffentlicht werden soll, haben Valve-Fans auf der ganzen Welt deshalb sowohl aufgeregt als auch besorgt reagiert, als es angekündigt wurde. Einerseits könnte es Valves Rückkehr zu Half-Life bedeuten, dank dessen die Serie wiederbelebt wird. Andererseits befürchteten einige, dass das VR-Projekt die Serie abschließen wird.

In einem Interview mit Game Informer sprach Valve-Entwickler Robin Walker diese Sorgen an und gab sich optimistisch. Er erklärte, dass Half-Life: Alyx nicht unbedingt das Ende sei: "Half-Life bedeutet uns sehr viel und es war unglaublich lohnend, uns mit seinen Charakteren, Settings und den Mechaniken vertraut zu machen. Es gibt [...] Teammitglieder, die seit Half-Life 2 bei Valve sind und ziemlich viele, die sogar bis zum ursprünglichen Half-Life zurückgehen. Es gibt auch Leute im Team, die mit Half-Life: Alyx zum ersten Mal überhaupt an dieser Serie beteiligt sind - und viele von ihnen hoffen sicherlich, dass es nicht die letzte Begegnung sein wird. Wir sehen Half-Life: Alyx absolut als unsere Rückkehr in diese Welt und nicht als Ende davon an."

Dass die Entwickler das Erbe fortsetzen wollen sollten wir nicht als Bestätigung ansehen, aber es ist sicherlich schön zu wissen, dass die Leidenschaft immer noch vorhanden ist. Glaubt ihr, dass wir irgendwann ein Half-Life 3 sehen?