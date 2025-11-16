Half-Life 3 Ankündigung steht Gerüchten zufolge bevor - könnte exklusiv für Steam Machine erscheinen

HQ

Gerüchte um Half-Life 3 und Team Fortress 3 machen schon seit geraumer Zeit die Runde. Mehrere Personen, die mit Valve oder seiner Community verbunden sind und behaupten, dass etwas Großes vor der Tür steht. Unter ihnen sagt Insider GabeFollower - der zuvor mehrere genaue Details über Deadlock durchgesickert hat - dass Valve in diesem Jahr Half-Life 3 ankündigen wird.

Dies wird auch von Tyler McVicker untermauert, der Informationen über Half-Life: Alyx entdeckt und durchgesickert ist, und fügt hinzu, dass eine Enthüllung des Spiels nur noch wenige Wochen entfernt ist.

Andere Quellen behaupten jedoch, dass wir bei den Game Awards nichts sehen werden und dass Valve Half-Life 3 zu seinen eigenen Bedingungen enthüllen wird. Ähnlich wie sie es letzte Woche mit ihrer neuen Hardware getan haben. Aber um das Ganze noch weiter aufzupeppen, heißt es jetzt auch, dass Half-Life 3 sehr wohl - zumindest anfänglich - ein Steam Machine-Exklusivtitel sein könnte. Die Markteinführung erfolgt zusammen mit der erwarteten Hardware Anfang nächsten Jahres.

Tom Henderson von Insider Gaming erwähnte in einem Podcast, dass:

"Ja, also wie im März, oder, ja, es wird wahrscheinlich März, denn ich habe gehört, dass im März ein großes Spiel herauskommt, das ich noch nicht sagen kann."

Viele Gerüchte, die man wohl alle mit ein paar Handvoll Salz genießen sollte. Aber bei so viel Rauch ist wahrscheinlich irgendwo ein Feuer drin. Es klingt schließlich nicht völlig unrealistisch, da Alyx zusammen mit dem Index gestartet wurde.

Was halten Sie von den Gerüchten? Scheint es wahrscheinlich, dass Half-Life 3 exklusiv für Steam Machine sein wird?