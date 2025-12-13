Hades II Mod lässt dich Hades noch einmal spielen.

HQ

Ein neuer Mod erlaubt es dir, (auf die richtige Weise) in Hades II zurück in die Unterwelt zu springen. Anstatt dich nach Chronos zu kämpfen, um das Zuhause deiner Familie wiederherzustellen, kannst du auf die alte Weise in den Hades eintauchen, aus den Zellen des Tartaros in die feurigen Gruben von Asphodel fallen, eine kurze Verschnaufpause in den üppigen Wäldern von Elysium machen und Cerberus seinen Lieblingssnack holen.

Das verdanke ich den Talenten des Modders NikkelM, der den Zagreus Journey Mod für Hades II entwickelt hat. Über PC Gamer bringt dieser Mod alte Bosse, Gebiete und sogar den Soundtrack zurück. Das Einzige, was du nicht haben wirst, ist Zagreus selbst, auch wenn er für Dialoge auftaucht.

Leider für alle, die durch das Spielen des ersten Spiels ein Schnäppchen machen wollen, während man nur das zweite besitzt, muss man beide Spiele besitzen, damit der Mod funktioniert. Außerdem musst du alle anderen Mods, die du hast, deinstallieren, bevor du diesen einbaust. Es ist eine massive Überarbeitung und sieht so aus, als wäre es nicht konform mit anderen Hades II Mods.