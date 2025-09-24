HQ

Tod dem Kronos. Tod der Zeit. Es ist ironisch, dass die Mission des Protagonisten von Hades II auch den Tod meiner gesamten Freizeit bedeutete, da ich sie - genau wie beim ersten Spiel - verloren in Supergiants Interpretation des griechischen Mythos verbracht habe.

Das erste Hades war ein genredefinierendes Roguelike. Viele haben auf den König geschossen, aber keiner war auch nur annähernd dran, ihn vom Podium zu stoßen. Supergiant hat es sich also zur Aufgabe gemacht, seine eigene Kreation mit der ersten direkten Fortsetzung des Studios zu entthronen. Seit dem Start von Hades II in den Early Access war klar, dass endlich ein würdiger Herausforderer aufgetaucht war. Der Einsatz war erhöht worden, die Kämpfe wurden optimiert, und doch blieben die Kernelemente der wunderschönen Kunst, der süchtig machenden Musik und der mächtigen Segen der olympischen Götter bestehen. Mehr von dem, was du liebst, ohne mehr vom genau Gleichen zu sein.

Zagreus, der ursprüngliche Protagonist des Hades, ist verschwunden, tief unter dem Tartarus eingeschlossen, nachdem Kronos zurückgekehrt ist und das Haus des Hades übernommen hat. Der Säugling Melinoë wurde zusammen mit Hypnos gerettet und in ein Lager gebracht, wo sie von dem Titanen und der Hexe Hekate trainiert wurde, das Unmögliche zu tun: die Zeit anzuhalten. Es ist ein gewichtiges Setup, das einem sofort ans Herz geht und einen ein wenig persönlich von Cronos beleidigt fühlen lässt, da alle Charaktere, die man lieben gelernt hat, für die man gearbeitet hat und die sogar eine Romanze hatten, plötzlich weggerissen werden. Damit bist du auf dem gleichen Weg wie Melinoë; eine Rache, in der sie versucht, die Familie, ohne die sie aufgewachsen ist, wiederherzustellen und dem Überfall der Titanen auf die Götter des Olymps ein Ende zu setzen, sowohl aus der Unterwelt als auch auf dem Weg zum Berggipfel selbst.

Diese ernste, wichtige Erzählung mag sich auf den ersten Blick wie ein kleiner Kontrast zu der Coming-of-Age-Geschichte anfühlen, die wir mit Zagreus gesehen haben, in der für ihn persönlich viel auf dem Spiel stand, aber nicht das Gefühl hatte, dass sie das Ende der Welt bedeuten würden, wenn wir scheitern würden. Sich an den ernsteren Ton zu gewöhnen, ist ein kleines Kinderproblem, wenn man zum ersten Mal Hades II startet, und Fans des Originals werden einige davon in ihren Durchläufen finden. Die Einführung der Besetzung (eine zusätzliche offensive Option, die Feinde an Ort und Stelle festnagelt), Omega-Attacken, farmbare Ressourcen, Vertraute, Chaosprüfungen und mehr machen Hades II nicht unbedingt besser, aber sie bieten Unterschiede, die akzeptiert werden müssen, um diese Fortsetzung in vollem Umfang zu genießen.



Spieler des ersten Spiels dürften auch das zweite Spiel für schwieriger halten. Du beginnst mit so gut wie keinen permanenten Upgrades in Hades II, und die Bosse werden unterschiedlich sein. Der Weg zum Olymp ist besonders schwierig, da Feinde dich mit erhöhtem Schaden treffen können und werden. Es ist jedoch erwähnenswert, dass, auch wenn das Spiel etwas schwieriger ist, das ursprüngliche Hades Sie als Spieler am Anfang auf die Probe stellen würde. Kaum jemand hat den Run des ersten Spiels auf Anhieb geschafft. Auch wenn du dich vielleicht sofort wie ein Profi fühlen wolltest, ist es eine mutige und effektive Strategie von Supergiant, um dir genügend Unterschiede im Gameplay zu bieten, dass du das Gefühl hast, neu zu lernen und zu wachsen. Natürlich sind permanente Upgrades (einschließlich der immer wichtigen Todestrotze) zurück, was bedeutet, dass du mit der Zeit stärker wirst, aber die beste Medizin, um in Hades II zu kämpfen, ist, nicht mehr zu versuchen, es wie Hades 1.5 zu behandeln.

Die Segen der Götter sind ein großartiges Beispiel dafür. Anders als im Hades, wo deine Geschenke von deinen entfremdeten Verwandten genau das taten, was sie auf der Dose sagten, erfordern die Segen von Hades II ein bisschen mehr strategisches Denken in einem Build, um all die neuen Schlüsselwörter und Kräfte am besten zu nutzen. Du kannst Bosse immer noch mit lächerlichen Kombinationen zerfetzen, aber du hast das Gefühl, dass du jetzt eine aktivere Rolle bei der Stärke spielst, die du in einem Lauf erwirbst. Da Sprint den Doppelspurt ersetzt und Ablenkungssegen dank Athenas Rolle in der Geschichte viel seltener sind, spammst du nicht nur Sprint und fliegst in einer Arena herum, was wiederum den Spieler in die Pflicht nimmt, die titanischen Herausforderungen, die in Hades II angeboten werden, wirklich selbst zu meistern.

Abgesehen vom Hauptteil des Spiels in seinen Durchläufen gibt es immer noch die erwarteten NPC-Gespräche, Quests, Anpassungen und mehr im Lager an der Kreuzung, das als Melinoës Drehscheibe fungiert. Selbst wenn es im Lager an der Kreuzung aktivere Dinge zu tun gibt, wie z.B. Zaubereien beschwören und sich um einen Garten kümmern, fühlt es sich so an, als würde ein bisschen Leben oder Lebensfreude fehlen, das im Haus des Hades vorhanden war. Das ist wahrscheinlich Absicht, aber es ist der eine Teil, bei dem es sich nicht immer so anfühlt, selbst wenn ich weiß, dass es hier eine Fülle von zusätzlichen Inhalten gibt. In gewisser Weise ist dies teils Lob und teils Kritik, da Supergiant unglaubliche Arbeit geleistet hat, um der Welt das Gefühl zu geben, dass sie sich nach der Lebendigkeit des ersten Spiels sehnt, aber gleichzeitig kann das dazu führen, dass man in hellere Hallen und witzigere Scherze zurückkehren möchte.

Das soll nicht heißen, dass das Spiel an langweilig grenzt. Zu keinem Zeitpunkt kommt es auch nur annähernd an ihn heran. Themen wie Nacht und Träume fügen sich wunderbar in die Bilder ein. Ich war schon immer vernarrt in die Charakterdesigns in Hades und wieder einmal hat Supergiant etwas geschaffen, das ich als die kanonische Darstellung der griechischen Götter, Göttinnen, Helden und Schurken bezeichnen würde (auch wenn sie ein wenig verwässert wurden, um die Charaktere sympathisch zu machen). Ich bin den Hauptgesichtern im Lager an der Kreuzung unglaublich nahe gekommen, vor allem dank der neuen Geschenkmechaniken, bei denen man mehr tun kann, als nur eine Flasche Nektar an seine beste Freundin weiterzugeben. Du kannst jetzt angeln, ein Bad nehmen und die schwer fassbaren Flaschen Ambrosia mit den Hauptakteuren im Camp teilen und zusehen, wie deine Beziehungen wachsen. Melinoë ist als Charakter genauso wunderbar wie Zagreus im ersten Spiel, und ich habe besonders ihre Reise der Selbstfindung in Verbindung mit dem übergreifenden Racheplot genossen. Die Dialoge sind so schön geschrieben und in Hades II gespielt, dass ich sie einfach nicht überspringen kann, zumal das Spiel so detailliert ist, dass man weiß, dass man selbst nach mehr als hundert Stunden wahrscheinlich nie eine Wiederholung hören wird.

Nachdem ich die erste Early-Access-Phase gespielt hatte, war ich mir fast sicher, dass Hades II seinem Vorgänger nicht gerecht geworden war, obwohl es immer noch ein Allzeit-Roguelike war. Nachdem ich die Version 1.0 gespielt hatte, lernte ich bald, dass ich mich irren konnte. Sobald man die zentimeterhohe Hürde der Tonverschiebung und der Gameplay-Unterschiede überwunden hat, wird klar, dass man von einer Hades-Fortsetzung nicht mehr verlangen kann als das, was man mit Hades II bekommt. Größer in Umfang und Umfang, mit echten Überraschungen, einer packenden Geschichte und Charakteren, die du bei jeder Gelegenheit überprüfen wirst, ist Hades II so gut, wenn nicht sogar besser als Supergiants ursprünglicher Roguelike-Champion, ohne dass Hades sich obsolet anfühlt, und vollbringt eine Leistung, die dem Anhalten der Zeit selbst entspricht.