Hacker versteigern League of Legends-Quellcode

Während eines kürzlichen Verstoßes bei Riot Games wurde der Quellcode von League of Legends von Hackern gestohlen und wird nun an den Meistbietenden versteigert.

Nachdem Riot sich weigerte, die Forderungen der Hacker in Höhe von über 10 Millionen US-Dollar zu bezahlen, um den Code zurückzubekommen, haben sich die Diebe an ein beliebtes Hacking-Forum gewandt, um die Daten zu versteigern. Der Mindestpreis für den League of Legends-Code wird mit 1 Million US-Dollar angegeben.

Es wird angenommen, dass die Daten verwendet werden könnten, um Cheats für League of Legends zu machen, was Riot erklärt hat. Es gibt auch den Quellcode für Teamfight Tactics und Packman, eine veraltete Anti-Cheat-Lösung, die versteigert wird.

Riot hat seitdem einige bevorstehende Patches für League of Legends verschoben, aber glücklicherweise wurde den Benutzerdaten kein Schaden zugefügt und keiner wurde während des Verstoßes gestohlen.

Danke, TechRadar.