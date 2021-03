Gust und Koei Tecmo bauen Blue-Reflection-IP aus

Das Rollenspiel Blue Reflection von 2017 wird um zwei neue Videospiele erweitert. Blue Reflection Second Light ist für Konsolen vorgesehen und Blue Reflection Sun wird eine Free-to-Play-Adaption für mobile Geräte vom Entwicklerstudio DMM Games. Koei Tecmo hat zudem auch direkt einen Anime angekündigt, der auf Gusts ursprünglichem Spiel basiert. Blue Reflection Ray debütiert am 9. April in Japan, das Material wird jedoch eine andere Geschichte als die ursprüngliche Version für Playstation 4 und PC erzählen.

Blue Reflection Second Light wurde zuvor unter dem Namen Blue Reflection Tie gehandhabt, allerdings bestätigte Koei Tecmo den endgültigen Titel diese Woche. Genaue Veröffentlichungstermine sind für die beiden Spiele noch nicht bekannt, ebenso steht es um Lokalisierungspläne. Das Originalspiel war hierzulande nicht sonderlich groß, aber bei dieser Markenoffensive würde es uns verwundern, wenn englischsprachige Fans überhaupt nichts davon mitbekommen würden. Die verfügbaren Informationen zu dem Thema sind momentan jedoch begrenzt.

Auf diesem Bild sehen wir jeden Hauptcharakter die drei angekündigten Projekte: Blue Reflection Ray (Anime) links, Blue Reflection Second Light in der Mitte und Blue Reflection Sun rechts.

Quelle und Danke: Gematsu (1) (2).