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Gunnar Optiks, die Brillenmarke, die sich darauf spezialisiert hat, stilvolle sowie sichere Sonnenbrillen und Brillen herzustellen, tritt schon seit einiger Zeit in die Welt der Gaming-Crossovers ein. Es gab Brillen, die nach Borderlands-, The Witcher- und Fallout-Charakteren modelliert sind, sowie einige andere IPs. Die Auswahl ist sorgfältig, denn es scheint, als wolle Gunnar Optiks den Markt nicht einfach mit großen Mengen Sonnenbrillen in verschiedenen Farbpaletten überschwemmen, sondern hat bei der Annäherung an Zusammenarbeit ein zentrales Design im Sinn. Wenn du ein Beispiel dafür willst: Die Cyberpunk 2077 Dex Brille von Gunnar Optiks passt perfekt.

Es gibt viele Cyberpunk 2077 Charaktere, die Sonnenbrillen tragen, die meisten davon bleiben etwas länger als Dex. Das heißt nicht, dass der bedrohliche Night City-Fixer keinen Eindruck hinterlässt, aber Johnny Silverhand trägt ebenfalls eine Sonnenbrille und ist wohl der ikonischste Charakter des Spiels. Aber wenn wir von Cyberpunk 2077s ikonischsten Brillen sprechen, würde ich den Preis an Dex' Sonnenbrillen vergeben, und Gunnar Optiks hat hervorragende Arbeit geleistet, sie etwa fünfzig Jahre vor dem Fixer nachzubilden.

Wie du siehst, bin ich kein Doppelgänger für den Night City Fixer Dexter DeShawn.

Die Gunnar Optiks Cyberpunk 2077 Dex sind sehr ähnlich gestaltet wie im Spiel und haben übergroße, kantige Schildlinsen mit einer Magnesiumlegierungsoberfläche. Sie sind leicht, haben aber ein hochwertiges Gefühl, das man von Brillen erwarten würde, die 100+ £ kosten. Es ist schön zu sehen, dass Gunnar Optiks nicht nur von der Liebe der Leute zu Cyberpunk profitiert, indem sie den Preis erhöhen. Wie wir noch sehen werden, gibt es zahlreiche weitere Funktionen, die diese Brille zu einer klugen Anschaffung für Gamer machen, oder für alle, die befürchten, dass zu viel Bildschirmzeit sich negativ auf ihre Augen auswirkt. Auch wenn du nicht vorhast, mit dieser Brille in der Stadt herumzustolzieren, kannst du sie trotzdem gut gebrauchen.

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Es wäre jedoch schade, die Gunnar Optiks Cyberpunk 2077 Dex nicht zu zeigen, denn sie sind eine tolle Sonnenbrille. Ich habe die bernsteinfarbene Gläsertönung in meinem Mustermodell erhalten, die ziemlich gelblich ist, sodass man durch die Brille die Augen sehen kann. Als jemand, der die Trophäe vielleicht dafür hält, dass sie am wenigsten wie Dexter DeShawn aussieht, war ich etwas besorgt, wie sie an mir aussehen würde, aber nachdem ich sie eine Weile getragen und mit verschiedenen Outfits ausprobiert habe, fühlt sich ihr 90er-Jahre-Futurismus für mich seltsam passend an, und ich zucke nicht vor dem Spiegel zurück, wenn ich mich dabei ertappe, sie zu tragen. Die Amber Max- oder Sun-Tönungen verleihen dir vielleicht einen Look, der eher an Dex erinnert, aber die Brille sieht genauso hochwertig aus, wie sie sich anfühlt, auch wenn du zunächst denkst, dass sie nicht zu dir passt.

Apropos Stil: Sie bekommen auch schöne Accessoires als Teil des Kaufs. Ein von Night City inspiriertes Mikrofaser-Reinigungstuch (etwas, das ich sparsam benutzt habe, da die verschmierungsresistente Technik auf der Brille Verschmieren sehr gut verhindert) und ein brillant einzigartiger Puffjackenärmel, um die Brille zu schützen. Diese kleinen Extras werden wohl nicht ausschlaggebend für eure Kaufentscheidung sein, aber sie zeigen, wie viel Wert Gunnar Optiks darauf legt, seine Fans zu begeistern und sicherzustellen, dass die Kollaborationen mehr als nur eine schicke Brille umfassen.

Wie ich schon sagte, geht es bei diesen Brillen nicht nur um Stil, sie besitzen eine breitere Funktionalität, die sie für Gamer besonders attraktiv macht. Gunnars Linsentechnologie kämpft gegen schädliches UV-Licht und blockiert ebenfalls blaues Licht. Ich habe diese Brille nicht nur getragen, um zu sehen, wie sie für diesen Testbericht aussieht, sondern habe sie auch stundenlang geduldig auf meinem Nasenrücken sitzen lassen. Arbeiten, spielen, fernsehen und sogar Filme schauen. Man bemerkt die Brille zwar, aber das liegt vor allem daran, dass die Gläser blaues Licht blockieren und alles wärmer, weicher leuchten. Das Gewicht ist da und vorhanden, aber die Brille ist leicht genug, dass man, wenn man etwas Ablenkendes findet, es kaum bemerkt.

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Gunnar Optiks Cyberpunk 2077 Dex sind für einen ziemlich spezifischen Nutzer konzipiert. Jemand, der große, prahlerische Brillen möchte und auch über den praktischen Nutzen im Alltag nachdenkt. Sie ist die einzigartigste Brille, die ich aus den Gaming-Kollaborationen von Gunnar Optiks gesehen habe, aber wie die anderen ist sie unglaublich stilvoll und funktional. Ich mag Gaming-Fanartikel, die nicht jedem im Umkreis von einem Kilometer lautstark zurufen: "ICH BIN EIN GAMER", und genau das tut diese Brille. Sie ist einfach cool und ein tolles Accessoire für dein Outfit, während sie dir gleichzeitig hilft, deine Augen zu schonen.