Es ist sechs Jahre her, dass wir New Gundam Breaker gesehen haben, das letzte Spiel der Breaker -Serie, das leider schlecht aufgenommen wurde. Glücklicherweise scheint Bandai Namco auf die Kritik gehört zu haben und mit dem neuen Hauptspiel Gundam Breaker 4 haben sie ihre Form wiedergefunden. Es ist auch das erste Mal, dass die nummerierte Breaker -Serie im Westen veröffentlicht wird, und das erste Mal, dass sie auf Nintendo Switch erhältlich ist, der Version, auf der diese Rezension basiert.

Die Serie ist dank Gundam Breaker 4 wieder auf Kurs.

Falls du Gundam nicht kennst, die kurze Zusammenfassung ist, dass es sich um riesige Roboter oder Mechs handelt, die in verschiedene Kriege und Schlachten verwickelt sind. Diese Marke, die bereits im Jahr 1979 gegründet wurde, ist absolut riesig und dreht sich um Gunpla, Bausätze für Kunststofffiguren, die einen großen Teil des Figurenumsatzes in Japan ausmachen. Diese Gunpla stehen auch im Fokus von Gundam Breaker 4.

Das Spiel lässt sich wahrscheinlich am besten als Beat 'em up/Hack and Slash in Missionsform mit Rollenspielelementen beschreiben. Die Geschichte, die das ganze Erlebnis einleitet, ist vielleicht nicht die stärkste, die wir je gesehen haben, aber sie ist interessant genug, um das Spiel von Mission zu Mission fließen zu lassen. Es spielt in einer Welt, in der die Charaktere eine Beta-Version von Gundam Breaker 4 spielen, und hier treffen wir neue Freunde aller Art, mit denen wir einen Clan bilden und versuchen, an die Spitze der Bestenlisten zu gelangen. Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass die meisten Leute, die diese Art von Spiel spielen, nicht denken, dass die Geschichte das Wichtigste ist, und dass stattdessen das Kampfsystem und die Fähigkeit, Gunpla zu bauen und zu modifizieren, im Mittelpunkt stehen sollten.

Das Schießen und Hacken von Robotern fühlt sich befriedigend an.

Werbung:

Glücklicherweise sind beide gut angeboten und die Modifikationsmöglichkeiten sind unglaublich. Man kann so ziemlich alles bauen, was man sich vorstellen kann, wenn man also eine bestimmte Plastikfigur bauen möchte, kann man das tun, oder wenn man es wie ich machen und die vielseitigsten und mächtigsten Elemente anbringen möchte, kann man das auch tun. Die Teile sind unterteilt in Kopf, Rumpf, rechter Arm, linker Arm, Beine, Rücken, Schusswaffen (für die linke und rechte Hand), Nahkampfwaffen für beide Hände, Schild und andere Teile, die ein paar verschiedene Boni bieten. Es ist also möglich, einen Kopf von einer Gundam TR-1, einen Körper von Epyon und Beine von ZZ Gundam zu haben. Die verschiedenen Teile können entweder im Shop des Spiels gekauft werden, um Geld zu verdienen, oder nach den Kämpfen als Beute von den verschiedenen Gegnern gefunden werden, die du besiegt hast, und alle Teile haben unterschiedliche Eigenschaften, wenn du also das Stärkste willst, musst du vielleicht Kompromisse bei einem perfekten Aussehen eingehen.

Die Möglichkeiten zur Modifikation sind unglaublich.

Das Kampfsystem hingegen schafft es, etwas sehr Ungewöhnliches zu erreichen. Es ist ein wenig repetitiv, aber das Kampfsystem von Gundam Breaker 4 ist so gut, dass es nicht wirklich eine Rolle spielt. Sicher, ich hätte mir ein paar andere Kampfoptionen als die wenigen verfügbaren gewünscht, aber es hat etwas Befriedigendes, mit meinem Gewehr und meiner Nahkampfwaffe einen Gunpla nach dem anderen abzuschlachten.

Du trittst mit bis zu ein paar Gefährten in die Schlacht und stehst drei Wellen von Gegnern gegenüber. Der letzte ist immer eine Art Boss, die lustigsten sind riesige Monster, die eine ganze Weile brauchen, um sie zu besiegen. Manchmal besteht die Mission, die du aus einer Liste in der Hub-Welt auswählst, darin, ein Objekt zu verteidigen, indem du alle Roboter besiegst, bevor sie das Objekt zerbrochen haben, und manchmal geht es einfach darum, eine große Gruppe von Feinden oder ein paar mächtigere Feinde mit einem Haufen kleinerer Helfer als Ablenkung zu besiegen. Du kannst auch offline gegen andere Gunpla-Operator antreten, indem du in einem computergesteuerten Spiel gegeneinander antrittst. Hier macht es immer Spaß, zu sehen und sich von dem inspirieren zu lassen, was andere sich ausgedacht haben, und dann zu versuchen, sie zu besiegen.

Werbung:

Es ist möglich, schrecklich hässliche Dinge zu erschaffen.

Leider passiert das alles nur in 30 fps auf der Switch, was ein bisschen schade ist, wenn man bedenkt, dass es für alle anderen Plattformen in 60 fps verfügbar ist. Wo ich gerade beim Thema Aussehen bin, es ist einfach... fein. Es ist nichts, was dich umhauen wird, aber es ist immer noch gut genug, dass es während des Spiels kein ablenkender Faktor ist. Auch klanglich gibt es nichts zu meckern. Die Musik ist in der Regel völlig in Ordnung, und die Geschichte hat sprachaufgezeichnete Dialoge für alle Charaktere außer den spielbaren Hauptcharakteren, und jeder macht seinen Job hier gut.

Die großen Bosse sorgen für richtig lustige Kämpfe.

Nach dem Fehltritt mit New Gundam Breaker bin ich froh, dass Bandai Namco die Breaker -Serie wieder auf die Beine gestellt hat. Es ist kein Meisterwerk, aber das Kampfsystem (wenn auch repetitiv) ist hervorragend und man kann stundenlang sitzen und Gunpla bauen. Hoffentlich werden die Entwickler diese Serie weiterhin im Westen veröffentlichen, denn ich glaube, ich bin vom Gundam-Virus gebissen worden.