Gun Whip bekommt virtuelles PS4-Datum und ändert Darstellung der Charaktere

Im April kündigte Cloudhead an, dass Pistol Whip irgendwann in diesem Sommer Playstation-VR-Spieler erreicht, nun kennen wir das Datum. Der Titel wird am 28. Juli für die PS4 verfügbar werden und wie sich herausstellt, gibt es eine nicht unerhebliche Änderung am Actionspiel. In einer Nachricht auf Twitter beschreiben die Entwickler, dass sie die Darstellung der Feinde im Spiel ändern möchten, um absolut sicher zu sein, dass das Spiel nicht als rassistisch aufgefasst wird. Es wird spannend zu sehen sein, wie sich das auf den besonderen Stil des Spiels auswirkt.