Gumayusi wird in das aktive League of Legends -Team von T1 zurückkehren, nachdem der CEO eingestiegen ist

Obwohl T1 zum zweiten Mal in Folge Weltmeister wurde, hatte es keinen der besten Starts in die Saison 2025 League of Legends Champions Korea. In der LCK Cup wurde das Team Sechster und verpasste das internationale Turnier, was zu einer kleinen Krisensituation im Team geführt hat, da sie versuchen, den Kurs zu korrigieren und an den Berggipfel des koreanischen LoL-Esports zurückzukehren.

Zu diesem Zweck wurde nun vor dem eigentlichen Start der LCK-Saison 2025 bekannt gegeben, dass Lee "Gumayusi" Min-hyung in die Startaufstellung zurückkehren wird, nachdem er eine Reihe von Spielen zugunsten von Sin "Smash" Guem-jae verpasst hat. Der Grund für diese Änderung ist eine Intervention von CEO Joe Marsh, der in einem Brief in den sozialen Medien verrät, dass er darauf drängt, dass das Team einen besseren internen Wettbewerb zwischen Gumayusi und Smash entwickelt.

"Ich verstehe, dass viele von euch frustriert waren über unser Schweigen über Kaderänderungen und die Möglichkeit einer Sechseraufstellung. Bitte beachten Sie, dass dies nie aus Missachtung unserer Fans geschah, sondern vielmehr aufgrund laufender interner Diskussionen zwischen dem Management und unserem Trainerstab, während wir auf den besten Weg nach vorne hinarbeiteten.

"Ich habe vollstes Vertrauen in 'Becker', 'kKoma' und den Trainerstab, und nach ausführlichen Gesprächen mit ihnen habe ich darum gebeten, dass 'Gumayusi' Teil der Startelf wird, damit er zu Beginn der regulären Saison in der Startelf stehen wird. Diese Entscheidung haben wir mir nicht leichtfertig gemacht - aber als CEO liegt es in meiner Verantwortung, eine langfristige Perspektive einzunehmen und die besten Interessen von T1 zu gewährleisten.

"Während 'Gumayusi' in die Saison startet, werden er und 'Smash' im Training gegeneinander antreten und sich das ganze Jahr über gegenseitig pushen. Der Trainerstab wird letztendlich entscheiden, welcher Spieler uns die besten Chancen gibt, langfristig zu gewinnen, und dieser Spieler wird spielen."

Weiter unten fügt Marsh hinzu: "Mit einem neuen Kader im Jahr 2025 und signifikanten Änderungen am Spiel muss sich unser BOT wieder zu einer Hyper-Carry-Position entwickeln. Ich habe volles Vertrauen, dass 'Gumayusi' sich in dieser Rolle anpassen und gedeihen kann, so wie er es zuvor getan hat. Noch wichtiger ist, dass er sich das Recht verdient hat, sich erneut als einer der besten Bots der Welt zu beweisen. Ich habe einmal gesagt, dass 'Gumayusi' schwarz und rot blutet, und das meinte ich auch so. Er war Ta gegenüber unglaublich loyal, und das ist meine Art, diese Loyalität zu ehren."

