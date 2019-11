Guilty Gear 2020 wird in Guilty Gear: StrIVe umbenannt

Ark System Works arbeitet an einem neuen Guilty Gear, das bereits optisch einen sehr hochwertigen Eindruck hinterlassen konnte. Ein offizieller Titel wurde erst diese Woche entschieden und nach dem ArcREVO-Finale in den USA am vergangenen Wochenende bekanntgegeben. Offiziell heißt das neu Prügelspiel Guilty Gear: StrIVe, doch aus Gründen der Lesbarkeit werden wir den Titel... nun ja, leserlich schreiben.

Charaktere wie May, Sol Badguy, Ky Kiske, Axl Low, Chipp Zanuff, Potekmin und Faust sind für das Kampfspiel bereits bestätigt worden, aber wir können uns wohl auch auf brandneue Gesichter freuen. 2020 soll Guilty Gear: Strive erscheinen, ein genaueres Datum oder Angaben zur Plattform gibt es nicht (aber wir haben bereits ein PS4-Layout gesehen).