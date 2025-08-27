Guild Esports wird aufgrund finanzieller Schwierigkeiten geschlossen

HQ

Die Arbeit im E-Sport-Sektor ist weder einfach noch stabil, und wir sehen häufig, dass neue Teams gegründet und bestehende geschlossen werden. Zu diesem Zweck ist der nächste, der in den sauren Apfel gebissen hat, das von David Beckham unterstützte Londoner Team, das als Guild Esports bekannt ist und sich nach einer Weile zur Schließung entschlossen hat.

Wie in einem Thread in den sozialen Medien erwähnt, erklärt Guild: "Trotz unserer Bemühungen haben es uns finanzielle Herausforderungen und das aktuelle Wirtschaftsklima unmöglich gemacht, weiter zu arbeiten."

Es wird auch darauf hingewiesen, dass es das Privileg war, ein so breites Spektrum an Talenten zu repräsentieren und dazu beizutragen, Inklusion, Empowerment und Inspiration in der E-Sport-Welt voranzutreiben, während es sich gleichzeitig dafür entschuldigt, dass es schließen und aufhören musste.

Er schließt mit dem Hinzufügen: "Dieses Ergebnis spiegelt auch nicht die Unterstützung all unserer Partner wider, die unsere Arbeit im E-Sport-Bereich in den letzten fünf Jahren an unserer Seite unterstützt haben.

"An alle, die Teil der Gildenfamilie geworden sind, von unseren Fans und Spielern bis hin zu Mitarbeitern und Partnern - danke.

"Ihre Leidenschaft und Ihr Glaube haben uns geholfen, etwas wirklich Besonderes zu schaffen."

