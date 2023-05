Guardians of the Galaxy Vol.3 übersteigt 500 Millionen US-Dollar an den Kinokassen

HQ

Guardians of the Galaxy Vol.3 scheint eine solide Rückkehr für Marvel an den Kinokassen zu sein, da es nicht nur weltweit 500 Millionen US-Dollar übersteigt, sondern auch weitere 60 Millionen US-Dollar an den heimischen Kinokassen einspielt.

Während diese inländische Zahl immer noch einen Rückgang von 49 % gegenüber dem ersten Wochenende darstellt, ist dies ein viel besserer Rückgang als das, was Ant-Man and the Wasp: Quantumania erreichen konnte, als es an seinem zweiten Wochenende um 70 % fiel.

Obwohl er der am schlechtesten bewertete der drei Guardians of the Galaxy-Filme ist, scheint sich James Gunns Abschied von der bunten Besetzung der Charaktere immer noch als unglaublich beliebter Film zu erweisen.

Danke, Forbes.