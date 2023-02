Guardians of the Galaxy Vol. 3 Trailer bereitet uns auf den Tod vor

HQ

James Gunn hat bereits bewiesen, dass er keine Angst davor hat, geliebte Charaktere zu töten, also kombinieren Sie einen bestimmten Clip im ersten Trailer von Guardians of the Galaxy Vol.3, dies ist das Ende einer Trilogie und vage Kommentare des Regisseurs selbst und es ist verständlich, dass Fans einen weiteren herzzerreißenden Tod im Mai erwarten. Diese Theorien werden nach dem Anschauen dieses neuen Trailers einfach verrückt werden.

Marvel hat wie erwartet die Tatsache ausgenutzt, dass 100+ Millionen Menschen auf der ganzen Welt heute Abend den Super Bowl sehen, indem sie uns einen neuen Trailer für Guardians of the Galaxy Vol.3 geben. Während es einige Dinge enthält, die wir zuvor gesehen haben, werden wir auch mit neuen verwöhnt, die sowohl Komödie, Action, Drama als auch einen Hauch von Star-Lords Tod bieten. Wir werden sehen, was tatsächlich passiert, wenn ihre letzte Mission am 5. Mai Premiere feiert.