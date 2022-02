GTA V und GTA Online sind Mitte März auf Xbox Series und PS5 verfügbar

HQ

Grand Theft Auto V wird am 15. März auf Xbox Series und Playstation 5 erscheinen, bestätigte Rockstar Games heute Abend in einem Artikel auf ihrer offiziellen Webseite. Das Open-World-Actionspiel wird auf den aktuellsten Konsolen von Sony und Microsoft 4K-Texturen aufweisen, bis zu 60 Bilder pro Sekunde darstellen können, verbesserte Lichteffekte (HDR und Raytracing) ausstrahlen und mehr Objekte gleichzeitig auf dem Bildschirm abbilden können. Darüber hinaus verweist das Entwicklerstudio auf die Vorteile, die allein auf die verbaute Hardware der Current-Gen-Plattformen zurückgehen, wie schnellere Ladezeiten, 3D-Audio (nur PS5) und haptisches Feedback im Dualsense-Controller.

Rockstar bietet Spielern einen einmaligen Spielstandtransfer zwischen Xbox One und Xbox Series, bzw. zwischen PS4 und PS5 an, damit ihr euer Einzelspielererlebnis sowie die Mehrspielereskapaden dort fortsetzen könnt, wo ihr sie zuletzt stoppen musstet. Die Entwickler sprechen von einer einmaligen Option, verraten aktuell aber noch keine Einzelheiten. Wer keine Lust hat, die Kampagne von GTA V noch einmal zu spielen, der darf auch direkt in den beliebten Online-Modus "Grand Theft Auto Online" starten. Neue GTA-Online-Nutzer dürfen sich von einem Karriere-Editor eine von vier fragwürdigen Geschäftsideen aufschwatzen lassen und mit etwas Taschengeld die eigene Online-Ganovenlaufbahn starten. Die Online-Erfahrung wird ab dem 15. März übrigens auch unabhängig vom Hauptspiel angeboten. PS5-Spieler sparen sich in den ersten drei Monaten den Einkaufspreis dieser abgespeckten Fassung.