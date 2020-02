Gruseliges Taktik-RPG Othercide kombiniert Rundenstrategie mit Alpträumen

Ein Indie-Team aus Frankreich und Schweden - Lightbulb Crew - hat uns heute ihr interessantes Projekt Othercide vorgestellt. In einem düsteren Cinematic-Trailer erfahren wir von der Gefahr, die von mächtigen Alptraumkreaturen ausgeht, und dass eine Armee sogenannter Töchter gegen sie antritt, um das qualvolle Ende der Menschheit abzuwenden. Die gruseligen Eindrücke aus dem Enthüllungsvideo verraten allerdings nicht, worum es sich bei dem Spiel handelt (deshalb sind wir so überrascht): Othercide ist ein Taktik-Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen.

Der Entwickler hat in der Pressemitteilung keine eindeutige Erklärung für die Gameplay-Systeme gefunden und spricht stattdessen davon, stilvolle Fähigkeiten in einer "dynamischen Timeline" zusammenzuketten, um die Feinde von ihrem Dasein zu erlösen. Auch Bosskämpfe wird es in Othercide geben, das düstere Kreaturen-Design macht auf jeden Fall Lust auf mehr davon. Story-technisch sollten sich Spieler auf eine tragische Geschichte einstellen: Eine mächtige Kriegerin scheint ihre Töchter opfern zu müssen, um die Menschheit von ihren Qualen zu befreien.

Charakterentwicklung soll offenbar ebenfalls eine Rolle in Othercide spielen, indem unsere Einheiten Kämpfe absolvieren und sich Fähigkeiten durch das Wiedererlangen von Erinnerungen aneignen. Gleichzeitig beschreibt Lightbulb Crew, dass wir unsere Töchter ggf. opfern müssen, um andere Einheiten zu stärken... Klingt alles noch ein bisschen experimentell, doch im Sommer soll das Game bereits auf PS4, Xbox One und PC starten. Unten bekommt ihr die aktuellen Assets: