Gruseliger Trailer zu Paper Cut Mansion

Paper Cut Mansion wurde vor vier Jahren angekündigt und danach wurde es ruhig um das Spiel. Jetzt hat der schwedische Publisher Thunderful angekündigt, dass sie das verrückte Horror-Spiel von Space Lizard Studio veröffentlichen werden.

Es wirkt wie ein Paper Mario mit Horror-Elementen. Die Spieler*innen müssen in dem Rogue-Lite das namensgebende Anwesen erkunden, Quests abschliessen und Gegner besiegen. Das Design erinnert an Tim Burtons Filme und genau die gehörten auch zu den Inspirationsquellen, wie uns Gabriele Caruso von Space Lizard Studios erklärt.

<em>"Ich freue mich darauf den Spielern die komplexe Papier-Welt vorzuführen, an der wir so hart gearbeitet haben. Wir wollten etwas ganz einzigartiges erschaffen, dass von den Tim Burton und Jim Henson Filmen der Achtziger und Neuziger inspiriert ist. Das Team hat wirklich hart daran gearbeitet eine mysteriöse und optisch reizvolle Welt zu kreieren, die die Spieler*innen in ihren Bann zieht und ihnen einen Rogue-Lite Gameplay-Loop bietet, damit sie immer wieder gerne ins Spiel eintauchen. Ich kann es nicht abwarten euch mehr über das Spiel zu berichten, wenn der Erscheinungstermin näher rückt!/em>

Schaut euch unten den brandneuen Trailer und zwölf neue Screenshots an. Paper Cut Mansion soll noch in diesem Jahr für PC, Playstation, Switch und Xbox veröffentlicht werden.