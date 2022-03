Gruseliger Early-Access-Termin des Mehrspielertitels Midnight Ghost Hunt bekannt

HQ

Am 31. März wird Vaulted Sky Games die Early-Access-Version von Midnight Ghost Hunt veröffentlichen. Der Mehrspielertitel mischt das Interesse an kurzlebigen „Prop-Hunt"-Versteckspielen mit der Ghostbusters-Fantasie (ohne die Lizenz dabei anzurühren). Ein Team von vier Spielern schlüpft in die Rolle von Geisterjägern, die dem Spuk einer verfluchten Villa bestens ausgestattet ein Ende bereiten wollen. Die vier anderen Spieler sind Gespenster, die dem schießwütigen Waffenarsenal der Eindringlinge nur wenig entgegenzusetzen haben und deshalb Köpfchen beweisen müssen - indem sie sich als Interieur verkleiden. Der CG-Trailer zeigt auch bisschen Gameplay aus dem Ego-Shooter, den ihr in wenigen Tagen zum Preis von 20 Euro kaufen könnt.