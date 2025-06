Große Filme werden nicht ewig ein Budget von 400 Millionen Dollar haben

HQ

"Wie viel hat der Film gekostet?" Das ist eine Frage, die wir uns jedes Mal stellen, wenn ein Blockbuster an die Kinokassen kommt. Mit explodierenden Budgets, die regelmäßig auf über 400 Millionen Dollar zusteuern, ist es schwierig, sich eine Welt vorzustellen, in der all diese Filme profitabel sein können.

"Diese Kosten sind nicht tragbar. Offensichtlich gab es einzigartige Posten, die den Budgets nicht geholfen haben, wie Streiks und COVID. Die Kosten werden sinken, wenn sich das Geschäft normalisiert", sagte Wall-Street-Analyst Eric Handler gegenüber The Hollywood Reporter.

Es wird angenommen, dass Mission: Impossible - The Final Reckoning, Superman und F1 Budgets zwischen 300 und 400 Millionen US-Dollar haben könnten. Jurassic World: Rebirth hat anscheinend ein Nettobudget von 180 Millionen US-Dollar, aber dies wird bestritten, da einige glauben, dass es in den 400-Millionen-Dollar-Club aufgenommen wird.

"Es gibt keine Möglichkeit, diese Budgets zu verteidigen, denn wenn man in den Break-Even-Punkt von 700 bis 900 Millionen Dollar in Bezug auf die Kinokassen und Nebeneinnahmen kommt, macht das keinen Sinn", sagte ein erfahrener Finanzier.

Es gibt einige Filme, die sich nach einem erfolgreichen Kassenerfolg rechtfertigen, aber andere können ihr Budget auf andere Weise wieder hereinholen. Der Einsatz von Merchandise und digitalen Verkäufen ist bei Franchise-Filmen besonders wichtig, wobei Mission: Impossible ein Paradebeispiel ist. Die Verkäufe der ersten sechs Filme stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 337 %.

