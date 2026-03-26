Grönländische Unabhängigkeitspartei gewinnt Sitz im dänischen Parlament

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Die unabhängigkeitsnahe Naleraq-Partei Grönlands hat ihren ersten Sitz im dänischen Parlament gewonnen und markiert damit eine Verschiebung des politischen Gleichgewichts in einem sensiblen Moment für das arktische Gebiet.

Die Partei, vertreten durch Qarsoq Hoegh-Dam, erreichte 24,6 % der Stimmen, gegenüber 12,2 % im Jahr 2022. Das Ergebnis signalisiert eine wachsende Unterstützung für einen schnelleren Weg zur Unabhängigkeit von Dänemark.

"Es ist ein klares Signal, dass der Status quo nicht akzeptabel ist", sagte Hoegh-Dam (über Reuters) und versprach, Grönland eine stärkere Stimme bei Entscheidungen zu geben, die die Insel betreffen.

Naleraqs Aufstieg erfolgt vor dem Hintergrund neuer internationaler Aufmerksamkeit, einschließlich des Interesses von Donald Trump an dem ressourcenreichen Gebiet. Die Partei lehnt den Ausbau der militärischen Infrastruktur in grönländischen Städten ab.

Grönlands Ministerpräsident Jens-Frederik Nielsen hat jedoch einen vorsichtigeren Ansatz gewählt und bevorzugt engere Beziehungen zu Dänemark gegenüber einem schnellen Abbruch.

Trotz Naleraqs Zuwächse sagen Analysten, dass die allgemeine Ausrichtung Grönlands auf Kopenhagen unverändert bleibt.