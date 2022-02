HQ

Bandai Namco bereitete am Wochenende neue Eindrücke aus Elden Ring in einem Übersichts-Trailer auf, da das Spiel in wenigen Tagen erscheint. Die Entwickler Fromsoftware leiten grob in die Rahmenhandlung ein, zeigen Anpassungsoptionen des Charakters und stellen das Zwischenland mit seinen verschiedenen Umgebungen vor. Die kleine Videozusammenfassung dauert fast sieben Minuten lang und sie zeigt euch, inwieweit sich dieses Kapitel von den früheren Ablegern der Souls-Reihe unterscheidet.