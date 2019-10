Grober Terminplan für Awesome Games Done Quick 2020 steht

Games Done Quick hat ihren vorläufigen Zeitplan für die kommende Wohltätigkeitsveranstaltung Awesome Games Done Quick 2020 fixiert und zahlreiche Spiele und partizipierende Speedrunner enthüllt. Mehr als 120 Games wollen die Organisatoren von den schnellsten Gamern aus der ganzen Welt durchspielen lassen, das ist ein Treffen der Rekordhalter.

Zelda, Mario, Mega-Man, Sonic und die ganzen Retro-Schinken werden wieder nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen, um Tausenden erwarteten Zuschauern die schnellsten Wege durch die Spiele aufzuzeigen. Auch neue Games und Konsolen sind am Start, beispielsweise wollen sechs mächtige Hüter den Forsaken-Raid Last Wish aus Destiny 2 in 35 Minuten abschließen. Fire Emblem: Three Houses, Devil May Cry 5 und Sekiro: Shadows Die Twice sind ebenfalls gelistet - da findet sicher jeder etwas Passendes. Den kompletten Zeitplan findet ihr hier.

Im letzten Jahr wurden auf der Veranstaltung zwei Millionen Euro gesammelt, Ende Juni konnte der Veranstalter sogar 3 Millionen US-Dollar für die Wohltätigkeitsorganisation Ärzte ohne Grenzen sammeln. Das Event wird als Dauerwerbesendung auf Twitch übertragen und von Interviews mit den Experten und Moderatoren begleitet. Wer von Speedruns nicht viel hält, den kann sich vielleicht mit diesem Rückblick von der Faszination überzeugen lassen.