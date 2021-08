Grobe Patch-Notes von Apex Legends: Saison 10

Heute Abend wird Apex Legends mit einer neuen Content-Saison aktualisiert. Das Update "Emergence" oder auch "Entstehung" fügt dem Ego-Shooter einen neuen Helden, eine Waffe und ein aufgefrischtes Battle-Pass-Fortschrittssystem zum Spiel hinzu. Darüber hinaus werden Änderungen an der Karte "Edge of the World" / "Rand der Welt" vorgenommen. Natürlich verändern sich noch weitere Kleinigkeiten, die wir uns im Nachfolgenden genauer ansehen werden.

In Battle-Royale-Spielen geht es häufig darum, andere Spielerteams im richtigen Moment zu attackieren. Neben hoher Mobilität ist auch das taktische Warten ein Faktor, der in Ranglistenspielen immer wieder benötigt wird. Ihr könnt ungeduldigen Naturen deshalb nun via Ping-System zu verstehen geben, dass sie bitte den Rand halten und warten sollen.

Fuses AOE-Fähigkeiten wurden beide verstärkt, um ihm mehr Gebietskontrolle zu verleihen. Durch seinen Flammenring kann das gesamte Team nun alle Spieler erkennen, die sich darin befinden. Caustics Gas verletzt euch mit zunehmender Zeit immer stärker, doch dafür wurde die Dauer seiner ultimativen Fähigkeit gekürzt. Die Zeitspanne reicht aber immer noch aus, um jemanden zu töten.

Es gibt einen neuen Waffenaufsatz ("Boosted Loader") für die Hemlok und die Wingman. Die beiden Knarren könnt ihr dank der Vorrichtung mit zusätzlichen Kugeln überladen, allerdings verschwinden im Gegenzug der Anvil Receiver und der Quickdraw Holster. Schafte verbessern nun nicht nur das Handling eurer Waffe, sondern auch die Nachladegeschwindigkeit. Das war nötig, um die Wirkung von Magazinen zu mindern. Die Karabiner 30-30 Repeater, G7 und die Triple-Take nutzen in Saison 10 Sniper-Stocks.

Die Prowler ist nun wieder auf dem Boden der Spielwelt zu finden, während die Spitfire im Versorgungspaket wartet. Obwohl Respawn es nicht explizit erwähnt hat, könnte möglicherweise auch die Triple-Take wieder in die Waffenrotation auf dem Spielfeld zurückkehren, da die Alternator inklusive Disruptor Rounds (die verursachen 40 Prozent mehr Schaden an Schilden) ins Versorgungspaket aufgenommen wird.

Die L-Star kann nun einen Barrel-Mod installieren, sie zielt aus der Hüfte aber ungenauer. Dafür werdet ihr nicht mehr so stark beeinträchtigt, wenn euch die Energiewaffe trifft. Hüftfeuer mit LMGs wurde insgesamt etwas reduziert und Pistolen sind etwas schneller einsatzbereit. Die Eva-8 ist mit Schrotflintenverschluss nicht mehr so mächtig. Abgerundet wird das alles mit Anpassungen bei den Preisen von Arenas und Bug-Fixes für einzelne Helden.

Quelle: Respawn Entertainment.