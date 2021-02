Grezzo sucht Verstärkung für nächstes Projekt

You're watching Werben

Grezzo ist ein Studio, das uns an hochwertige Neuauflagen von alten Nintendo-Klassikern, wie The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, Majora's Mask 3D, Tri Force Heroes, Four Swords Anniversary Edition, Luigi's Mansion oder das Switch-Abenteuer Link's Awakening erinnert. Die Entwickler suchen nun nach neuen Angestellten für einen noch unbekannten Titel, den sie als "mittelalterlich" und "elegant", aber nicht als fotorealistisch beschreiben.

Bevor ihr euch überlegt, welche alten Nintendo-Spiele zu dieser Beschreibung passen könnten, wollen wir daran erinnern, dass Grezzo auch eigene Spiele entwickelt. Das bunte 3DS-Abenteuer Ever Oasis entstand zum Beispiel bei ihnen. In jedem Fall sind wir gespannt darauf, mehr über dieses zukünftige Projekt zu erfahren.

Quelle: Nintendo Everything.