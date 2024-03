Greta Gerwig befindet sich in der frühen Vorproduktionsphase ihrer Serie "Die Chroniken von Narnia" für Netflix

HQ

Greta Gerwigs Barbie hat es vielleicht nicht geschafft, die Oscars abzuräumen, aber der umsatzstärkste Film des letzten Jahres hat es geschafft, ihren Namen noch größer zu machen als zuvor. Während Gerwig zu einer der größten Regisseurinnen Hollywoods wird, hat sie noch ein paar andere Projekte in der Pipeline, um sie auf Trab zu halten.

Eines dieser Projekte ist eine Chroniken von Narnia-Serie für Netflix. Wie One Piece und Avatar: The Last Airbender macht es sich Netflix zur Gewohnheit, große IPs zu sammeln, um mehr Zuschauer anzulocken. Bisher funktioniert die Strategie und mit einem großen Namen wie Gerwig hinter der Kamera ist es möglich, dass die Serie auch ziemlich gut wird.

Wie Deadline berichtet, befindet sich die Narnia-Serie derzeit in der Vorproduktion, so dass es möglich ist, dass es noch eine Weile dauern wird, bis wir etwas Substanzielles in der Serie sehen. Gerwig sprach auch ein wenig über eine Barbie-Fortsetzung, für die sie immer offener wird.

"Ich verwerfe es nicht, ich will es tun", sagte sie.