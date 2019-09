Greedfalls Launch-Trailer ist hier

Spiders Studio hat uns bereits jede Menge Videoeindrücke zu ihrem neuen Rollenspiel Greedfall zur Verfügung gestellt, denn in wenigen Tagen ist es soweit und der Titel wird auf PS4, PC und Xbox One veröffentlicht. Bevor wir euch von unseren Eindrücken berichten (Anne spielt, freut euch auf ihre Kritik), gibt es noch den neuen Launch-Trailer zu sehen, der auf den offiziellen Verkaufsstart in der kommenden Woche (10. September) hinweist. Das atmosphärische Video vermittelt euch ein Gefühl für die dunkle Welt, die wir schon bald erkunden werden. Ansonsten erwarten euch epische Musik, riesige Schlachtfelder, weitläufige Landschaften und sehr düstere, ernste Charaktere.

