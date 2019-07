Spiders Studios (The Technomancer, Bound by Flame) werden im Herbst mit einem neuen Rollenspiel ins 17. Jahrhundert zurückkehren. In diesem Abenteuer dringen Kolonisten in das magische Reich von Elfen ein, um einer merkwürdigen Krankheit zu entkommen. Heute kündigte das Studio das Veröffentlichungsdatum an, Greedfall erscheint am 10. September auf PS4, Xbox One und PC.

