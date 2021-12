GR-Awards 2021: Martins Lieblinge

HQ

Seit einem Jahr sind Playstation 5 und Xbox Series auf dem Markt und noch immer gibt es Lieferschwierigkeiten. Vielleicht ist auch das der Grund, warum Nintendo bei den Hardware-Verkäufen immer noch häufig die Nase vorn hat. Mit Animal Crossing lieferte der Hersteller außerdem eines der perfekten Spiele für die Zeit daheim, in der alle trotzdem irgendwie verbunden bleiben wollten. Mir war das weiterhin alles egal. Ich habe mich zuletzt sehr zurückgelehnt und betrachte das Treiben noch immer aus einer entspannteren Perspektive. Mein Jahresrückblick auf der Switch zeigt, dass ich meine Zeit eigentlich fast nur mit Picross verbracht habe - auch eine Art Yoga für den Kopf. Zusammengenommen über verschiedene Titel von diversen Entwicklern hinweg waren es sicher über 200 Stunden.

Gleichzeitig ist es unglaublich spannend, wie allgegenwärtig Games inzwischen sind und das auch wirklich in jeder Preisklasse. Neben den ganz großen Namen gibt es diverse erschwingliche Abo-Modelle und daneben einen krassen Preisverfall, bei dem einst teure Games für wenige Euro verschleudert werden. Ich fürchte, ich habe auf der Switch inzwischen mehr Spiele als ich werde jemals spielen können. Und zwischendrin kam dann die Meldung, dass sich Mario Kart 8 - ursprünglich ein Spiel für die Wii U - weiterhin öfter verkauft als viele Blockbuster und das ohne krasse Rabatte. Dazu passt auch, dass der Charts-Zombie Grand Theft Auto V, veröffentlicht erstmals 2013 für PS3 und Xbox 360, ebenfalls für die aktuelle Konsolengeneration erscheint. Irgendwie scheint heute alles möglich.

Aber warum auch nicht? Der Markt ist inzwischen so groß, dass für alles Platz ist. Der Videospielmarkt ist dem Markt für Musik, Bücher oder Filmen inzwischen viel ähnlicher geworden. Bei diesen Medien ist das Angebot so unüberschaubar groß, dass auch eine Nische noch ziemlich viele Menschen erreicht und es unmöglich geworden ist, den Überblick zu behalten. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns nur noch auf Teilbereiche, die uns wirklich interessieren. Und es mag sein, dass es schon eine ganze Weile nicht mehr um Geld geht, sondern vor allem um Zeit. Dennoch - und das obwohl ich noch mit einer Playstation 5 liebäugle, um viele, viele Stunden mit Tales of Arise zu verbringen - waren die vielen Stunden mit Picross sehr gut investierte Stunden. Es war ein sehr entspanntes Jahr.