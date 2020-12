GR-Awards 2020: Martins Lieblinge

You're watching Werben

Mit der Ankunft der neuen Konsolen steht mal wieder ein Umbruch bevor. Die Switch geht weiterhin durch die Decke und bekommt trotz schwächerer Technik auch ein paar Leckerbissen. Microsoft setzt auf Abo-Modelle und erinnert mich persönlich an den Weg von Apple Arcade. Ich habe persönlich meine Zweifel, dass dies langfristig für Entwickler die beste Option sein wird, aber aktuell bietet sie auf jeden Fall für einige ein sicheres Einkommen für wunderschöne Spielideen

In jedem Fall steigen die Digitalverkäufe und viele neue Geschäftsmodelle tun sich auf. Grundsätzlich mag ich diese Entwicklung, weil es mit neuen Möglichkeiten immer auch interessante neue Spielkonzepte gibt und manche davon hätten unter normalen Umständen wahrscheinlich wenig Chancen. Dazu gehört auch ein Spiel wie Fall Guys, dass es zum Release "kostenlos" für alle Besitzer von Playstation Plus gab.

Ich bin wirklich gespannt, wie sich der Kuchen im kommenden Jahr aufteilen wird. Der Spielemarkt wächst, verändert sich aber gleichzeitig massiv. Die Entwicklung eines Blockbusters wird immer teurer und parallel dazu stehlen kleine Indie-Hits wie Among Us unsere Zeit. Es erscheinen immer mehr Spiele und es wird zunehmend schwieriger, alles zu überblicken - geschweige denn zu spielen. Und aus eben jenem Grund erscheinen Abo-Modelle für uns so attraktiv: Wer sich dafür entscheidet, bekommt ein gefiltertes Angebot zum Paketpreis. Ich glaube nur, dass ich meine Lieblinge auch in Zukunft häufiger abseits dessen finden werde.