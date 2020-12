GR-Awards 2020: Kalles Lieblinge

You're watching Werben

2020 war aus bekannten Gründen für die meisten von uns ein riesiges Scheißjahr, um es mal unverhohlen auszusprechen. Immerhin saßen wir alle im selben Boot, und während wir da so saßen, hatten einige von uns sogar mehr Zeit zum Zocken. Für mich als großen Fan von Virtual Reality und Star Wars war der absolute Jackpot natürlich Star Wars: Squadrons. Endlich konnte ich X-Wing fliegen und das nicht nur in einer kurzen VR-Mission, wie damals bei Star Wars Battlefront mit der PSVR, sondern eine vollwertige, tolle Kampagne lang. Ganz zu schweigen vom Multiplayer.

Ebenfalls ganz oben in meinem Fantum steht 2020 Sega, die in diesem Jahr ihr 60-jähriges Jubiläum feierten. Und da hat es ordentlich gerappelt in der Kiste: Neben der westlichen Veröffentlichung des tollen Yakuza: Like a Dragon gab es noch einige absolut hirnschmelzende Überraschungen. Die Veröffentlichung hochkarätiger Spiele für das Sega Mega Drive auf Modul, wie Mad Stalker und PAPRIUM, witzige Mini-Games und verlorene Schätze auf Steam, wie Golden Axed und Streets of Kamurocho, dazu einen echten Nachfolger von Streets of Rage für alle modernen Konsolen.

Und als absolute Krönung erreichte mich drei Tage vor Weihnachten Segas neueste Minikonsole - das Astro City Mini. Das Teil kommt in Spielautomatenform daher und enthält jede Menge Spiele, die noch nie, oder nur in (stark) veränderter Form offiziell für Heimsysteme zu haben waren. Diese kleine, weiße Kiste macht für mich also so einiges wieder gut!

Das sind Kalles fünf Lieblingsspiele aus 2020: