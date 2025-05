Grand Theft Auto VI Verzögerung hat Berichten zufolge bei anderen Studios für Chaos gesorgt

HQ

Ein neuer Bericht zeigt, dass die jüngste Verzögerung von Grand Theft Auto VI, die nun im Mai 2026 veröffentlicht werden soll, große Auswirkungen auf die Spieleindustrie hatte, da Studios und Publisher versuchen, ihre nächsten Schritte zu planen, aus Angst (oder Hoffnung), dass Rockstar das Veröffentlichungsdatum erneut verschieben könnte.

Letzte Woche gab Rockstar bekannt, dass das Veröffentlichungsdatum für Grand Theft Auto VI von Ende 2025, das zuvor angekündigt worden war, nach hinten verschoben wird. Stattdessen soll die Fortsetzung des beliebten GTA V, das zu den meistverkauften Spielen aller Zeiten gehört, am 26. Mai 2026 auf den Markt kommen. Viele Fans waren mit der Verzögerung nicht zufrieden, aber Rockstar haben es geschafft, ihr Vertrauen mit einem beeindruckenden neuen Trailer und über 70 Screenshots zurückzugewinnen. In der Zwischenzeit wurden viele andere Publisher und Entwickler, die an großen Spielen arbeiten, überrascht und gezwungen, ihre Pläne neu zu bewerten.

Ein Bericht von Bloomberg vom 9. Mai enthüllte, dass mehrere Entwickler, die anonym bleiben wollten, über ihre Teams sprachen, die an bestimmten Spielen arbeiten. Diese Teams hatten zuvor ihre Veröffentlichungen intern verschoben, um zu verhindern, dass Grand Theft Auto VI zuerst veröffentlicht wird. Nun hoffen sie, dass sich das Spiel nicht wieder bis Ende 2026 verzögert, was die eigenen Pläne weiter sabotieren könnte. In der Zwischenzeit gibt es andere, die eine Verlängerung des Spielplans bevorzugen, um ihre eigenen Spiele auf 2027 verschieben zu können und mehr Zeit für die Entwicklung zu haben.