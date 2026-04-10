Grand Theft Auto VI könnte Anfang nächsten Jahres auf dem PC erscheinen

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Nach einer gefühlten Ewigkeit werden wir alle endlich mit dem nächsten weitläufigen Krimi-Abenteuer von Rockstar an diesem Weihnachtsfest verwöhnt werden. Nun, zumindest wenn ihr Xbox- oder PlayStation-Spieler seid. Denn wie bei den vorherigen Grand Theft Auto-Spielen wird die PC-Szene zumindest eine Weile außen vor gelassen, da es so gut wie keine Erwähnungen von irgendeinem PC-Port gab.

Doch laut frischen Gerüchten ehemaliger Rockstar-Veteranen, die vom X-Nutzer DetectiveSeeds berichtet wurden, ist tatsächlich ein Port in Arbeit und könnte tatsächlich bereits im Februar nächsten Jahres veröffentlicht werden, sofern alles nach Plan läuft. Das würde bedeuten, dass die Wartezeit diesmal etwas kürzer sein wird als bei früheren Grand Theft Auto-Spielen.

Außerdem wird laut denselben Leaks das Spiel nicht zusammen mit irgendeiner Online-Komponente starten. Stattdessen wird dies Ende Dezember hinzugefügt, etwa einen Monat nach der Veröffentlichung des Spiels.

Rockstar selbst ist wie üblich verschlossen, daher ist das lediglich Spekulation, basierend auf Leuten, die zuvor dort gearbeitet haben. Wir müssen es also mit Vorsicht genießen, auch wenn das meiste davon tatsächlich durchaus plausibel klingt.

Wirst du Grand Theft Auto VI auf PC oder Konsole spielen?