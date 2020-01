Grand Theft Auto V springt in Xbox Game Pass

Microsoft hat an diesem dritten Tag des neuen Jahres eine große Überraschung für uns vorbereitet. Auf Xbox Wire haben wir erfahren, dass Rockstars ungeheurer Erfolg Grand Theft Auto V ein Bestandteil des Xbox-Game-Pass-Abonnements geworden ist. Wer das Gaming-Abo oder dessen Upgrade (Xbox Game Pass Ultimate) nutzt, darf den Titel ab sofort ohne zusätzliche Kosten auf der Xbox One (PC-Spieler gehen leer aus) herunterladen und genießen.

Das Spiel war zuvor drei Monate lang bei Playstation Now enthalten, wurde gestern jedoch aus dem Sony-Dienst entfernt und heute direkt in den Xbox Game Pass aufgenommen. Natürlich ist der Titel mit den neuesten Updates versehen und enthält den beliebten Online-Modus Grand Theft Auto Online. Diese Ankündigung wird an verschiedene Rabattaktionen im Xbox-Store gekoppelt.