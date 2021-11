Grand Theft Auto V raubt 155 Millionen Geldbeutel

HQ

Grand Theft Auto V war das meistverkaufte Spiel der Playstation-3- und Xbox-360-Generation und dieses Kunststück konnte Entwickler Rockstar auf der Playstation 4 und der Xbox One wiederholen. Weil die Menschen aus aller Welt das mittlerweile neun Jahre alte Spiel noch immer geradezu verschlingen, stehen die Chancen nicht schlecht, dass GTA V bald auch das meistverkaufte Playstation-5- und Xbox-Series-Spiel wird, sobald die erweiterten Versionen nächstes Jahr veröffentlicht werden.

Take-Two gab am Abend bekannt, dass im letzten Quartal (also im Zeitraum vom Juli bis zum September 2021) 5 Millionen Exemplare des Actionspiels verkauft wurden. Da abgesehen von regelmäßigen Live-Service-Updates für den Spielmodus "Grand Theft Auto Online" keine relevanten Einzelspielerinhalte erarbeitet werden, ist dieser anhaltende Kaufdruck eine enorme Leistung. Der Titel aus dem Jahr 2013 hat sich somit inzwischen unglaubliche 155 Millionen Mal verkauft.

Sobald die Playstation-5- und Xbox-Series-Ausgaben von Grand Theft Auto V im März folgen, dürften sich die Verkäufe noch weiter beschleunigen. Vielleicht wird sogar der Meilenstein von 200 Millionen verkauften Exemplaren realisiert, was bislang keinem kostenpflichtigen AAA-Spiel gelang. Das einzige Spiel, das in diesen Bereichen aktiv ist, ist Minecraft mit 238 Millionen Verkäufen - doch das fällt aus der Kategorie raus. Nicht einmal Nintendo ist in diese Bereiche vorgedrungen, obwohl sie dank Hardware-Bundles 100 Millionen Exemplare von Spielen wie Super Mario Bros. oder Wii Sports absetzen konnten.