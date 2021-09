GR Live widmet sich heute Unity-Themen

Vor einigen Wochen haben wir ein umfangreiches Advertorial zum Thema Unity angefertigt, in dem wir uns im Auftrag von Unity mit den verschiedenen Diensten und Systemen des Herstellers beschäftigten. Dabei haben wir Funktionen und Dienstleistungen untersucht, die Entwicklern bei der Herstellung von Spielen unter die Arme greifen sollen, sind in die in Unity integrierten Matchmaking-Systeme eingetaucht und haben sogar einige der Verfahren beleuchtet, mit denen der Anbieter seinen Kunden nach der Veröffentlichung weitere Wachstumschancen aufzeigt. Einen Blick auf all diese Dinge erhaltet ihr auf unserer Unity-Themenseite.

Um an diese Arbeit anzuknüpfen veranstalten wir heute einen speziellen, etwas längeren Livestream, in dem wir drei verschiedene von Unity entwickelte Spiele präsentieren. Einige der beteiligten Entwickler sind als Gäste geladen, deshalb dürft ihr Hintergrundgespräche erwarten und natürlich auch eure Fragen einbringen. All diese Menschen sprechen aus Erfahrung, deshalb hoffen wir euch auf diese Weise einen echten Mehrwert anbieten zu können.

Damit ihr die ganze Action mitverfolgen könnt, werden wir zur gewohnten Zeit um 16:00 Uhr für drei Stunden auf unserer GR-Live-Homepage am Start sein. Für die drei Spiele (Len's Island, The Lightbringer und Return to Nangrim) ist jeweils eine Stunde angesetzt - ihr bekommt also einige gute Einblicke in die jeweiligen Titel: