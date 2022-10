Gotham Knights-Patch geht Performance-Probleme an

HQ

Der jüngste Start von Gotham Knights wurde von einer Reihe von Fehlern und anderen Problemen geplagt, und jetzt versucht Warner Bros. Games Montréal, sie zu lösen.

In einem Beitrag auf Twitter wurden Patches für die PC- und Konsolenversion des Spiels angekündigt, die darauf abzielen, die vorherrschenden Probleme anzugehen, die die ersten Erfahrungen vieler Spieler behindert haben.

Die Ankündigung enthält eine Liste von PC-Patches, die vor allem auf Spielstabilität und Abstürze, Probleme mit der Tastatureingabe und Koop-Matchmaking-Einladungen abzielen. Ein Konsolenpatch ist für Ende der Woche geplant, aber die Details dazu sind noch nicht spezifiziert.

Diese werden Teil einer Reihe von Korrekturen in den kommenden Wochen und eines größeren Patches für PC und Konsole sein, um allgemeine Leistungsprobleme zu beheben, wobei die Stabilität der Bildrate einer der Hauptschwerpunkte des Teams ist. Es gibt immer noch keine Anzeichen für ein 60-FPS-Update für die Konsole, aber es ist etwas, was viele Spieler gefordert haben. Darüber hinaus scheinen Änderungen am kritisierten Kampfsystem derzeit völlig ausgeschlossen zu sein.