Gotham Knights: Erster Trailer datiert Start grob auf 2021

Warner Bros. Montreal hat uns Batman: Arkham Origins geschenkt und half Rocksteady anschließend sehr bei Batman: Arkham Knight aus. Nachdem Rocksteady neue Wege gehen sollte, gab es deshalb kaum Zweifel daran, wer das Erbe der Batman-Familie fortführen würde. Gotham Knights setzt dort an, wo Batman: Arkham Knight aufgehört hat (nachdem er alle Riddler-Trophäen eingesammelt hat). Batman ist tot und es liegt an Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin, die Verantwortung zu übernehmen.

Der erste Gameplay-Trailer, den wir heute Abend auf dem DC Fandome erhalten haben, bestätigt Online-Koop über das Internet. Als ersten Ausblick wollte uns das Team ihren neuen Fokus auf "Games-as-a-Service"-Elemente mit dazugehörgem Loot-System präsentieren - denn darum wird es in Zukunft gehen. Mr. Freeze und der Court of Owls werden die großen Bösewichte in diesem Game darstellen und in den kommenden Monaten werden wir noch mehr über sie erfahren. Der Start des Online-Spiels ist irgendwann im kommenden Jahr angesetzt.

