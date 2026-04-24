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Vor ein paar Jahren bemalte der verrückte Prügler Gorn (aus Free Lives) virtuelle Kampfarenen mit Blut und abgetrennten Gliedmaßen in einem unterhaltsamen, comichaften Actionspiel. Gorns gummiartige Schlägereien gehen nun auf den Schlachtfeldern des Himmels weiter, wo der Spieler fünf Söhne des Gottes des Jenseits und einen riesigen Haufen ihrer blutigen Herausforderungen antritt.

Die Prämisse von Gorn 2 ist klar: Verprügle jeden Gegner, der dir in der Kampfarena begegnet. In dieser visuell beeindruckenden Action ist der Stil frei, da das Spiel eine Vielzahl von Nah- und Fernkampfwaffen sowie Fäuste bietet, um die Mission abzuschließen. Spieler können aus Kampfarenen mit unterschiedlichen Themen wählen, die freigeschaltet werden, wenn man durch Kämpfe Erfahrung sammelt, und neben einfachen Gegnern trifft man auf gefährliche Fallen und einzigartige Bosskämpfe.

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Das Gefühl des VR-Spiels ist gut. Die virtuellen Hände reagieren präzise auf die Bewegungen des Sense-Controllers und bieten einen soliden Griff an den Waffen. Wie im ersten Spiel verursachen Zweihandwaffen wie der Bogen jedoch gelegentlich Probleme mit unangenehmem Blockieren und Einfrieren. Die Wirkung der Treffer wirkt jedoch sehr erheblich. Dies wird durch die amüsante "Gummiband-Physik" des Spiels abgemildert, dank der Waffen und Gegner unter der Wucht der Schläge wie aus Gummi verbiegen werden. Das Biegen und das unkontrollierte Schwanken der Gegner sorgen für einen Hauch von Spaß, der für ein blutiges Spiel geeignet ist, und dieses chaotische Schaukeln wird ebenfalls Teil der Herausforderung des Spiels, da sich die Gegner unvorhersehbar bewegen. Ein etwas unfairer Mechanismus ist, dass das Treffen auf die Waffe eines Feindes, während sie ruht, dem Spieler Schaden zufügt und diese Inkonsistenz etwas nervig ist, obwohl Gegner sich auch gegenseitig angreifen, wenn sie sich gegenseitig verletzt haben.

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Die Grafik in Gorn 2 ist farbenfroh und passt zum verrückten Gameplay. Der konsequente Comic-Stil spielt erfolgreich mit karikaturhaften Körperproportionen und unterhaltsamen Details. Einzigartige Spezialfähigkeiten und Waffen wie riesige Hände oder Ballonpfeile, die Feinde in den Himmel schleudern, bieten einen angenehmen Kontrast zum übermäßigen Blutvergießen und fliegenden Gliedmaßen und schaffen so ein unverwechselbares Aussehen. Die Charaktere sind passend detailliert mit amüsanten Animationen, aber das gleiche Charaktermodell wird etwas zu oft wiederverwendet. Es ist auch erwähnenswert, dass das Spiel vielseitige und stilvolle Effekte – von Fackelflammen bis zu Comic-ähnlichen Rauchstößen – effektiv nutzt, um die Welt lebendig und organisch wirken zu lassen. Außerdem läuft das Spiel auf der PlayStation 5 einwandfrei.

Auch der Sound ist von hoher Qualität und passt gut zur heiteren Gesamtstimmung des Spiels. Die Soundeffekte sorgen für viel Klirren und Krachen in den Arenakämpfen, und das Grunzen der Gegner beim Angriff sowie ihr Wimmern bei Verwundeten sind amüsant zu hören, was diesen Gummicharakteren etwas Persönlichkeit verleiht. Die Musik, die an irische Battle-Tunes erinnert, hat genau die richtige Leichtigkeit, um die Action entspannt und dennoch angemessen atmosphärisch zu halten.

Gorn 2 s virtuelle Schlägerei ist unterhaltsamer, zeitvertreibender Spaß, dessen Stärken in der durchgehend hochwertigen Umsetzung und der albernen Prämisse liegen. Die Geschichte bietet einen passenden Grund zum Kämpfen, und das Spiel bietet auch die Möglichkeit, verschiedene Herausforderungskämpfe außerhalb der Hauptgeschichte anzunehmen. Obwohl man am Ende etwas zu oft auf dieselben Gegner trifft und der Schaden etwas zu empfindlich sein kann, hat Gorn 2 das Potenzial des ersten Spiels auf ein neues Level gehoben und das Schlagen seiner Gummigegner noch spaßiger gemacht.

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