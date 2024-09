Gori: Cuddly Carnage

HQ

Spiele, die am besten als seltsam beschrieben werden können, sind für diejenigen von uns, die sich den meisten Dingen hingeben, alltäglich. Alle Genres haben sie; Die Titel, die ein wenig extra schwer zu beschreiben sind, aber im Grunde genommen nur ein Konzept nehmen und ein paar bizarre Zutaten hineinwerfen. Ich finde, dass es auf diese Weise oft ein bisschen mehr Spaß macht und interessant wird, wenn die Dinge nicht in die gleiche Form gegossen werden, sondern es wagen, eine echte Wendung zu nehmen. Das ist es, was Gori tut, um es gelinde auszudrücken. Hier spielen wir eine Katze, die sich mit Hilfe ihres sprechenden Hoverboards ihren Weg durch Scharen von Feinden bahnt, in etwas, das im Grunde ein ziemlich repetitives Hack-and-Slash ist, aber bei dem die Präsentation, die die gesamte Action umrahmt, etwas Einzigartiges ausmacht. Es ist ein Balanceakt, der mehrmals wackelt, aber er ist auf verschiedene Weise originell, so dass sich eine etwas repetitive Spielmechanik ein wenig mehr Spaß macht.

Gori ist eine Katze, die sich plötzlich in einer Situation wiederfindet, in der der Mensch ausgestorben ist und Spielzeug und Maschinen Amok gelaufen sind. In der Rolle dieses kleinen Haarballens musst du überleben und das ist leichter gesagt als getan, wenn alle möglichen Feinde, vor allem kleine rosa Einhörner, nichts anderes wollen, als dich zu töten. Das Action-Spektakel ist eines von rasanter Geschwindigkeit ohne viel Zeit zum Sterben, bei dem sich das ganze Gemetzel mit dem Reisen auf dem Brett durch seltsame Levels vermischt. Hinzu kommt ein eher düsterer Sinn für Humor und eine sehr jugendliche Mimik. Ich finde es ganz schön, dass sich das selbst gar nicht sehr ernst nimmt. Es ist ziemlich befreiend, dass es in jeder Hinsicht so übertrieben ist und dass es Witze darüber macht, mit einigen Popkultur-Referenzen, die hier und da eingestreut sind.

Katzen sollten wissen, dass Cuddly Carnage in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes ist. Das Blut, wenn auch cartoonhaft, spritzt, während deine Hauptwaffe, das Brett, die Köpfe von Einhörnern spaltet und ein Boss nach dem anderen so einfallsreich wie seltsam ist. Es ist Super Mario, aber erwachsen, was zugegebenermaßen ein wenig widersprüchlich ist, wenn man bedenkt, wie es visuell aussieht. Der Cartoon-Grafikstil geht Hand in Hand mit einem Comic-Thema in der Präsentation und den Zwischensequenzen, aber trotzdem ist es ein bisschen so, als hätten wir eine Art spirituelle Fortsetzung von Conker's Bad Fur Day. Es gibt eine Menge Flüche und anderes Zeug und auch wenn es manchmal etwas albern werden kann, denke ich, wie bereits erwähnt, dass es immer noch einen Platz für alles gibt und zur Gesamtatmosphäre des Spiels passt.

Neben dem Verprügeln von Feinden gibt es auch eine Reihe von Plattform-Momenten, die nicht nur dazu dienen, sich auf den Strecken fortzubewegen, sondern auch deine Anzeige füllen, um stärkere Spezialangriffe zu ermöglichen. Eines der größeren Probleme ist jedoch, dass sich die Steuerung ziemlich flockig anfühlt. Sie sind nicht wirklich ungenau oder besonders schlecht, aber gepaart mit einer eher flatterhaften Kamera gibt es einige Momente, die unnötig frustrierend werden. Gleichzeitig ist die Steuerung auf eine Art und Weise ziemlich fehlerverzeihend, die vielleicht ein wenig die Tatsache kompensiert, dass sie nur flockig ist. Gori muss sich seinen Weg über viele Schienen bahnen und um diese zu erfassen, muss man einen Knopf drücken, aber es ist ein bisschen so, als wäre es egal, wo man es macht, solange man in der Nähe ist. Gleiches gilt für die Oberflächen, auf denen Sie zwischen verschiedenen Schildern hin- und herfahren müssen. Es ist ein bisschen so, als würde die Kollision mit Oberflächen nur funktionieren, sobald man sich in deren Nähe befindet. Es fühlt sich ungenauer an, als es wirklich ist, weil es in keiner Weise wirklich schwierig ist. Es ist nur nicht gerade glatt. Man könnte sagen, dass die Steuerung noch nicht wirklich gegen dich funktioniert, aber sie könnte definitiv straffer sein und es gibt ein paar Gelegenheiten, in denen sie gegen dich arbeitet, obwohl es glücklicherweise nicht so viele sind.

Wie so vieles in diesem Spiel sind die Grafik und die Musik etwas Besonderes. Der Cartoon-Stil ist passend, wenn auch etwas spärlich an Details. Es ist jedoch auf vielen Ebenen ein ziemlich lustiges Design und die Einfachheit ist auch eine Stärke. Das Spiel hat drei verschiedene Einstellungen in Bezug auf die Grafik mit allem von 30 bis 120 Bildern, was gut fließt, aber natürlich auf Kosten der Auflösung. Aber es ist schwierig, mit einer niedrigeren Bildrate zu spielen, wenn man an flüssiges Chaos gewöhnt ist. Die Musik ist laut und rockig, begleitet Goris Abenteuer aber gut. Alles in allem macht vor allem die Präsentation Spaß, ohne technisch brillant zu sein.

Das Hauptaugenmerk des Spiels liegt natürlich auf der ganzen Action. Es ist im Kern ein Hack and Slash und fühlt sich, wie die Steuerung, ein wenig ungenau an. Das geht natürlich damit einher, dass die Steuerung als solche wahrgenommen wird, aber es steckt nicht alles wirklich ins Gewicht und mir fehlt ein wenig Abwechslung sowohl bei den Animationen als auch bei den Kombos. Meistens reicht es aus, sich auf dem Brett zu drehen, obwohl im Laufe des Spiels einige Spezialfähigkeiten und neue Waffen verfügbar sind. Du kannst auch Geld sammeln, um beides aufzurüsten und neue Kostüme und andere Dinge zu kaufen.

Es ist ein humorvolles Actionspiel, das sich stark auf die Tatsache verlässt, dass es sich lustig und einzigartig in seiner Präsentation anfühlt. Die Prämisse einer niedlichen kleinen Katze auf einem Brett, die Feinde zu Boden pflügt und sich auf lustigen Strecken mit skurrilen Bossen auseinandersetzt - das sind alles großartige Zutaten für sich. Aber das Spiel hat auch Kontrolle und Action, die sich nicht gerade besonders agil und flatterhaft anfühlt. Es ist mehr eine Idee als eine Ausführung, aber die Idee selbst ist immer noch unterhaltsam genug, dass sie einen langen Weg zurücklegt. Wenn nur die Steuerung und der Kampf, die bei dieser Art von Spiel offensichtlich sehr wichtig sind, viel straffer und reaktionsschneller gewesen wären, hätte dies eine noch höhere Wertung verdient. Eine einzigartige und verrückt lustige Ausführung bringt es jedoch weit.