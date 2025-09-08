HQ

Die Goosebumps -Reihe von R.L. Stine ist eine der meistverkauften Kinderbuchreihen und die Bücher wurden weltweit mehr als 400 Millionen Mal verkauft. Die ursprüngliche Goosebumps -Serie lief von 1992 bis 1997 und umfasst mehr als 60 Bücher. Seitdem gab es mehrere Spin-offs, eine Handvoll Spiele, einen Spielfilm mit Jack Black in der Hauptrolle und schließlich eine Fernsehserie auf Disney+, die sogar für neunEmmy Awards nominiert wurde.

Jetzt ist ein neues Spiel in der Goosebumps -Serie eingetroffen: Goosebumps: Terror in Little Creek. Genau wie die Comics und TV-Serien ist das neue Spiel "Nervenkitzel und Gänsehaut" für die jüngeren Familienmitglieder (obwohl das Spiel mit 12+ bewertet ist), aber es richtet sich immer noch an die etwas Jüngeren.

Das Spiel ist ein extrem einfaches Puzzle-Abenteuer, in dem du als Sloane Spencer spielst, einen jungen Teenager, der in der Stadt Little Creek gefangen ist, die von Monstern überrannt wurde. Sloane muss nun zusammen mit drei ihrer Freunde verschiedene Rätsel und Rätsel in der Stadt lösen und dabei möglichst vermeiden, von den Monstern auf dem Weg gesehen zu werden.

Die verschiedenen Rätsel reichen von sehr einfachen, wie dem Ausgraben von drei Münzen auf dem Friedhof, um sie in eine nahe gelegene Statue einzufügen, bis hin zu etwas komplexeren Rätseln, bei denen die Dinge in einer bestimmten Reihenfolge erledigt werden müssen, um neue Hinweise für ein übergreifendes Rätsel freizuschalten. Du musst auch ein Spukbuch in Verbindung mit einigen mysteriösen Symbolen verwenden, die in der Stadt platziert sind und versteckte Türen öffnen können, die Zugang zu geheimen Bereichen ermöglichen.

Leider sind einige der Rätsel ziemlich unlogisch, und ich finde es schwierig zu erkennen, wie jüngere Spieler in der Lage sein werden, sie zu lösen. Die sonst recht eindeutigen Hinweise, die in einigen Kristallkugeln zu finden sind, die in der Umgebung platziert sind, können nicht wirklich verwendet werden. Man sollte Kinder nicht unterschätzen und wie gut sie darin sind, solche Dinge herauszufinden, aber bestimmte Rätsel machen einfach nicht viel Sinn.

Es ist klar, dass Goosebumps: Terror in Little Creek sich an jüngere Spieler richtet, und doch bin ich selbst an bestimmten Stellen wegen der oben erwähnten unlogischen Rätsel stecken geblieben. Unter anderem gibt es eine rotierende Statue, bei der einige Tiermarkierungen zueinander passen müssen. Hier müssen ein Hund und eine Katze zusammengebracht werden, weil sie sich hassen, aber gerne zusammen unter einem Dach leben, wie der Hinweis sagt, und ein Bär muss mit einem Reh zusammengebracht werden, weil der Bär das Reh im Wald jagt. Es kann ein wenig schwierig sein, das herauszufinden, besonders für jüngere Spieler, die die Hinweise des Spiels nicht verstehen können.

Die Grafiken in Goosebumps: Terror in Little Creek sind einfach, aber sie funktionieren gut und man kann das Goosebumps -Universum hier deutlich erkennen. Der Sound ist einfach, funktioniert aber gut für ein Spiel dieser Art, und die Hauptcharaktere des Spiels haben vollständig vertonte Dialoge. Die Monster sind nicht allzu gruselig, aber immer noch gruselig genug, um jüngeren Spielern ein wenig Nervenkitzel zu bieten.

Dies ist kein Spiel für Kinder und kindliche Erwachsene, im Gegensatz zu den Lego-Spielen, die für beide großartig sind. Goosebumps: Terror in Little Creek ist einfach zu einfach, um auch für Erwachsene unterhaltsam zu sein. Aber wenn du jemanden zu Hause hast, der die Goosebumps -Serie liebt, könnte dieses Spiel ein gutes Gemeinschaftsprojekt vor dem Bildschirm sein, jetzt, wo es draußen langsam kälter und dunkler - und beängstigender - wird.