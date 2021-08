Google zog während Gerichtsverfahren in Betracht, Epic Games zu kaufen

Als die rechtlichen Verfahren zwischen Google und Epic Games begannen, sahen wir eine Vielzahl von veröffentlichten Dokumenten und Informationen, die Einblicke in die beiden Unternehmen präsentieren. Die neuesten Informationen stammen aus einem Bericht von The Verge. Laut ihnen soll Google es während der rechtlichen Verfahren in Erwägung gezogen haben, Epic Games zu kaufen.

Im besagten Bericht gibt eine Aussage von Epic Games eine ziemlich ausführliche Beschreibung dazu, was sich zwischen den Spiele- und Tech-Giganten abgespielt haben soll.

''Google ist so weit gegangen, die Profite des Monopols mit ihren Businesspartnern zu teilen um Vereinbarungen zu sichern und somit die Konkurrenz auszumerzen, hat eine Reihe von internen Projekten entwickelt, um die 'Seuche' zu adressieren, die laut ihnen von den Bemühungen Epics und anderen ausging, bei denen Konsumenten und Entwicklern kompetitive Alternativen angeboten wurden und hat sogar in Betracht gezogen, Teile oder sogar ganz Epic aufzukaufen, um die Bedrohung zu stoppen.''

Nach der Veröffentlichung des Berichts, wandte sich Epics CEO Tim Sweeney an Twitter, um die Situation weiter zu definieren.

''Zu diesem Zeitpunkt wussten wir davon nichts, aufgrund der Schutzanordnung des Gerichtes finden wir erst jetzt über Googles Erwägung, Epic zu kaufen und somit unsere Bemühungen mit Google Play zu konkurrieren, lahm zu legen.''

Das Gerichtsverfahren läuft noch immer, wir warten also auf eine Entscheidung bezüglich Epics Rechtsfälle, die sich nicht nur gegen Google, sondern auch Apple richten. Der Fall wurde eröffnet, als beide Unternehmen sich dazu entschieden Fortnite von ihren App Stores zu entfernen. Grund dafür war Epics neue In-game Bezahlungsmethode, bei denen die zwei Tech-Giganten keine Provision erhalten hätten.

Wie sieht eure Meinung zu der rechtlichen Lage aus?