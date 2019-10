Google Stadia verfügbar ab 19. November

Google gab am gestrigen Abend das Startdatum ihrer Streaming-Dienstleistung Google Stadia bekannt. Am 19. November werden Spieler in weiten Teilen der Welt auf den Service zugreifen können, der bestmögliche Gaming-Qualität zu jedem Zeitpunkt und überall verspricht. Käufer der sogenannten Founder's Edition dürfen ab diesem Datum (um 18:00 Uhr) loslegen. Google meldet jedoch, dass die Bestellungen in der Reihenfolge versendet werden, in der sie eingegangen sind. Daher besteht das Risiko, dass einige Spieler möglicherweise etwas länger warten müssen. Seid ihr ein Early Adopter?

