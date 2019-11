Google Stadia: Launch-Trailer und Gameplay am Start

Wie ihr sicher mitbekommen habt, beschäftigen wir uns diese Woche mit der Google Stadia, die am Montag mit 22 Spielen gestartet ist. Ein Exklusivtitel ist dabei, das spanische Horrorabenteuer Gylt von Tequila Works, ansonsten kennen wir die anderen unterstützten Games alle schon. In unserem Erfahrungsbericht spricht Magnus Titel, wie Mortal Kombat 11 und Shadow of the Tomb Raider an, die stabil laufen, wenn man die entsprechende Bandbreite hat. Ihr könnt euch ab sofort einen Einblick davon verschaffen, denn wir präsentieren euch in diesem Beitrag unser eigenes Stadia-Gameplay. Da wir auf dem PC gespielt haben gibt es allerdings weder 4K, noch HDR oder 5.1 Surround. Dafür starten wir mit dem neuen Launch-Trailer zur Google Stadia.

